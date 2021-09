Une fois votre gourmandise rassasiée par la célèbre galette niçoise, vous arrivez à la belle et tellement latine place de la Préfecture. Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin, même si les glaciers vous font de l’œil… La très baroque cathédrale Sainte-Réparate vous ouvre ses portes derrière lesquelles vous découvrez un intérieur richement décoré de stucs et de nuances dorées. Plus que jamais, il émane un parfum italien du vieux Nice. Poursuivez votre excursion vers l’autre grand édifice du quartier : l’église du Gesù, ou Saint-Jacques-le-Majeur de son vrai nom. A l’angle de l’animée rue Droite et de la rue du Château, la façade corinthienne vous dévoile, une fois dans la nef, des ornements stuqués particulièrement foisonnants dans ses sept chapelles. Vous quittez ce lieu saint aux parfums d’encens caractéristiques pour faire quelques pas de plus et terminer votre tour des monuments par l’église Sainte-Rita. Après les plaisirs de l’esprit, vous continuez votre échappée niçoise vers des plaisirs plus terrestres.