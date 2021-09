Situé entre la France et l’Italie sur une carte, le parc national du Mercantour est un trait d’union entre les Alpes et la Méditerranée. Capsule naturelle, le parc n’est pourtant situé qu’à une heure des côtes niçoises ; le lieu idéal pour vous offrir un bol d’air frais. Dominées par le mont Gélas et ses 3 143m d’altitude, les six vallées que compte le parc vous offrent une diversité de paysages remarquables.



Cette diversité, vous la retrouvez évidemment dans la faune locale. Il y a de fortes chances qu’au fil de vos promenades champêtres vous croisiez une famille de chamois. Ouvrez bien l’œil, le règne animal est tout-puissant avec pas moins de 197 espèces vertébrées, parmi lesquelles on compte cerfs, sangliers, mouflons et bien sûr, le loup.



Pendant culturel de cette diversité, le Parc national du Mercantour dévoile une multitude de petits villages pétris de charme. C’est dans la Vésubie, entre la vallée de la Tinée et de la Roya qu’on trouve les plus beaux. Après avoir succombé au charme pittoresque de Saint-Martin-Vésubie, il est temps de reprendre la route des reliefs.