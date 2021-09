Village de Saint-Jean-Pied-de-Port

Parmi les critères du célèbre label, se trouve celui du patrimoine, de la population et des monuments. Avec moins de 2000 habitants et sa cohérence architecturale basque, il ne vous reste plus qu’à admirer le « modeste » monument du village. En prenant la direction de la rue d’Espagne, vous ne pouvez pas vous tromper. En effet, une fois arrivé sur cette artère centrale de Saint-Jean-Pied-de-Port, vous vous retrouvez sur le point de ralliement des pèlerins et c’est alors assez naturel que vous visitiez l’église de l’Assomption. Depuis le parvis installé sur la porte de Navarre, vous découvrez le monument inscrit dans son environnement pittoresque avec son architecture atypique. Comme le constate l’œil averti, la base est romane et le reste est gothique.

Enfin, il serait dommage que vous ne vous glissiez pas totalement dans les coutumes basques en vous improvisant une dégustation des fromages locaux. La fromagerie des bergers de Saint-Michel est une valeur sûre qui apporte de la gourmandise à votre passage par Saint-Jean-Pied-de-Port.