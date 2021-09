Cathédrale Notre-Dame de Lescar

La réputation de la cathédrale a traversé les siècles. Pourtant, ce n’est pas vraiment grâce aux sépultures royales, dont la majorité ne fut découverte qu’au début du XXe siècle. Vous en avez la confirmation en pénétrant à l’intérieur. Dans la nef, c’est toute la finesse de l’art roman qui prend forme. Approchez-vous du chœur de la nef et levez les yeux pour admirer les remarquables chapiteaux représentant des scènes bibliques. Le festin d’Hérode, Daniel dans la fosse aux lions, Caïn et Abel s’incarnent devant vous, dans cette esthétique dénuée de perspectives. Un trésor qui fut sculpté entre le XVIe et le XVIIe siècles et qui répond à la longévité exceptionnelle de la mosaïque que vous trouvez une fois dans le chœur. Et pour cause, sous vos pieds, 800 ans vous contemplent à travers cette scène de chasse directement héritée de la Reconquista. C’est un spectacle surprenant que celui de cet archer maure représenté avec une jambe de bois qui augure des instants de grâce au cours de votre passage par Notre-Dame de Lescar.