Une fois arrivé dans les environs de Biarritz, quittez l’autoroute A63 pour découvrir l’emblématique plage de la capitale basque : la plage du Miramar. Ultime frontière entre la France et l’Atlantique, vous découvrez sur cette longue plage de sable fin, l’icône de toute une ville. Mémorable avec son phare et ses rochers face à elle, le rivage vous offre le point de chute idéal pour piquer une tête dans l’océan. Perdez votre regard dans l’immensité marine pour raviver les souvenirs de ce lieu d’où s’élançaient jadis pêcheurs, matelots et corsaires. Pourtant, aussi hypnotiques que soient les vagues puissantes qu’apprécient les surfeurs locaux, c’est en vous retournant que vous découvrez le visage élégant de la plage. Un visage dessiné lorsque l’impératrice Eugénie, cinquante ans après la première baignade de Napoléon ici même, en 1808, décide d’y faire construire un palais. Le destin de la «?reine des plages et la plage des rois?» est lancé. Des siècles plus tard, vous voilà devenu prince le temps d’une baignade.