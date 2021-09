Village de Saint-Cirq-Lapopie

Comme un serpent sinuant à travers les terres, la rivière Lot a façonné cette vallée que vous découvrez entre Figeac et Cahors. Quittez l’autoroute A20 et plongez dans ces paysages où les Causses se laissent deviner au fil de l’eau et ses méandres luxuriants. Vous êtes dans la vallée du Lot et rapidement vous vous retrouvez au pied d’un village perché sur un éperon : Saint-Cirq-Lapopie. Si le village ne compte plus que 35 habitants aujourd’hui, son rayonnement culturel en fait une étape incontournable de votre échappée en Occitanie. Destination secrète et tranquille, Saint-Cirq-Lapopie vous invite à l’effort pour arpenter ses ruelles pavées. Et pour cause, le village se trouve à 100m d’altitude. Une fois là-haut, le point de vue sur les Causses du Quercy est unique et vous incite à la contemplation.