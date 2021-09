Village d’Autoire

En vous rendant à Autoire et alors que vous en découvrez les prémices, ne vous fiez pas à sa taille. Autoire est un lieu unique en son genre, regorgeant de surprises, alternant charme intimiste et paysages grandioses comme en attestent le célèbre cirque d’Autoire et ses falaises calcaires blanches. Ce dernier laisse jaillir l’Autoire, la rivière locale, de la plus belle des façons puisque c’est une cascade de plus de 30m de hauteur qui vient caresser les flancs des parois et attirer les randonneurs du GR situé à proximité. En contrebas de la cascade, vous admirez un spectacle saisissant comme seule la nature sait en offrir.Dans le village, les toits bruns des maisons à colombages, les gentilhommières à tourelles et autres châteaux offrent un contraste absolument charmant. En toile de fond, la végétation luxuriante venant compléter ces pantones harmonieux vous propulse dans une toile impressionniste.Vous n’êtes donc pas étonné d’apprendre qu’Autoire, longtemps plébiscitée et protégée par les vicomtes de Turenne, vit se construire de nombreux châteaux et manoirs au point d’hériter du surnom de "Petit Versailles". De ces charmes anciens que vous appréciez en toute simplicité, il en résulte qu’Autoire a été récemment élue parmi les Plus Beaux Villages de France.