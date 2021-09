Vieux Cahors

L’autre monument de Cahors est sans nul doute son pont Valentré. Un pont particulièrement cher au cœur des Cadurciens puisqu’il s’agit ni plus ni moins de l’emblème de la ville. Certains ont beau l’appeler pont du Diable, ce monument historique inscrit à l’Unesco, au titre des Chemins de Compostelle, trouve son origine au XIVe siècle, lorsque les guerres franco-anglaises font rage. Icône de l’architecture militaire française et médiévale, le pont a traversé les guerres et les époques pour vous dévoiler 138 mètres de pierres de taille. L’une d’entre elles, sous un toit de lauze, attire le regard alors que vous remarquez le diablotin sculpté rappelant la vieille légende. Mais ce pont n’est pas qu’une affaire de patrimoine et d’architecture, c’est aussi une ouverture vers l’autre étape essentielle à Cahors : la vallée du Lot. Rapidement accessible depuis le centre de Cahors, cet éden occitan vous promet de belles rencontres naturelles à l’image des vignobles de Cahors ou de la campagne autour de Saint-Cirq-Lapopie. Ici plus qu’ailleurs, l’équilibre entre nature et culture se maintient sans mal.