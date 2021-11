Village de Mougins

Déroulant en spirale ses venelles ancestrales, le village médiéval de Mougins est doté d’un riche patrimoine et d’une offre culturelle de choix.

Avec plus de 30 galeries et ateliers d’art, Mougins perpétue la tradition artistique du village forgé au XXème siècle par Picabia, Picasso et de nombreux autres illustres créateurs. On continue avec les musées… Au Musée d’Art Classique de Mougins, situé au cœur du vieux village, découvrez comment la beauté du monde antique a influencé l’art néo-classique, moderne et contemporain. Le MACM présente, à travers une collection époustouflante, l'influence de la beauté du monde antique sur les artistes tels que Rubens, Picasso, Matisse, Chagall, Modigliani, ou Andy Warhol pour n’en nommer que quelques-uns. Quant au Centre de la photographie, ce dernier accueille des expositions temporaires d’artistes venus du monde entier… Pour finir, le patrimoine religieux de Mougins n’est pas laissé pour compte puisque vous pourrez admirer la chapelle Notre-Dame-De-Vie, jouxtant le Mas Notre-Dame de Vie, dernière résidence du Maître Picasso ! La célèbre chapelle trône au milieu d’une allée de hauts cyprès florentins dans une atmosphère toscane et sereine.