Palmiers, palaces et tapis rouge : tout le monde connaît la Croisette. Rien ne prédestinait pourtant ce chemin côtier de la baie de Cannes à devenir l’un des boulevards les plus célèbres au monde. Son nom vient de crouseto, "petite croix" en provençal ; un repère aujourd’hui disparu, installé au bout du cap par les pèlerins en partance vers les monastères des îles Lérins.



Le destin du chemin, entouré de roseaux, de marécages et de dunes, change au milieu du XIXe siècle, lorsque Cannes se transforme en station balnéaire et commence à attirer des touristes du monde entier. Le maire de la ville décide d’en faire une promenade publique, sur le modèle de la promenade des Anglais de Nice.



La promenade est inaugurée en 1866 et baptisée boulevard de l’Impératrice, en hommage à l’épouse de Napoléon III. Cinq ans plus tard seulement, la Croisette retrouve son nom d’origine. Elle ne cesse ensuite de s’étendre pour atteindre, au milieu du XXe siècle, sa forme définitive : 2km desservant, entre ville et plage, le port Pierre-Canto et le Palais des festivals.