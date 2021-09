Emprunter les zones vallonnées de l’Aveyron peut réserver bien des surprises. Comme de tomber sur des pèlerins, seuls ou en groupe nombreux, à pied ou à dos d’âne, qui se dirigent avec enthousiasme vers un objectif commun. Le village de Conques est une étape incontournable sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Suivez les marcheurs tandis qu’ils traversent le pont des Pèlerins qui enjambe le Dourdou et annonce l’entrée du village. A le voir ainsi, il ne paie pas de mine, avec ses arches de grès rouge dissymétriques datant du XVe siècle. Pourtant, son âge et son rôle dans la marche des croyants lui ont permis d’entrer au Patrimoine mondial de l’Unesco. Aujourd’hui, il est la première merveille qui accueille le visiteur et plante le décor pour tout le village de Conques, situé quelques mètres plus loin. Vous voilà arrivé : devant vous se dresse la porte du Barry, vestige de l’ancienne cité médiévale et typique de l’architecture du village. Vous passez sous sa voûte comme on fait un saut dans le temps.