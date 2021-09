Village d'Auvillar

Bienvenue sur les bords de Garonne. A Auvillar, on désigne le fleuve comme un prénom, sans article ni manière, comme on parlerait d’un ami ou d’un voisin. C’est qu’il fait partie de la vie du village, et ce depuis ses origines. En arrivant, c’est lui d’ailleurs qui vous accueille dans ses bras, que vous enjambez par un emblématique pont suspendu datant du XIXe siècle. Depuis le XIe siècle, date des premiers écrits disponibles, Auvillar scrute les eaux du haut de son promontoire rocheux, surveille les allées et venues des gabares, impose des droits de péage. Elle occupe un point stratégique et le sait. Si les pelouses ont aujourd’hui recouvert les pavés de l’ancien port, si un quartier résidentiel a remplacé les bistros où faisaient escale commerçants et marins, une chapelle témoigne encore du passé portuaire du lieu. Dédiée à Sainte-Catherine, patronne des bateliers, cette grande coquette cache son âge. Derrière les frises actuelles datant du XVIIIe siècle, des peintures plus anciennes se devinent qui laissent penser qu’à l’époque carolingienne déjà, Auvillar veillait sur les enfants du fleuve.