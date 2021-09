Visite monochrome, mais aussi historique... le village de Collonges-la-Rouge a le charme d’une pause dans la folle course du temps. Bien souvent, le silence y règne partout dans les étroites ruelles médiévales, à peine troublé par le martelage qui s’échappe de l’atelier du tailleur de pierre. C’est qu’ici, l’architecture comme le reste, est affaire de tradition et d’artisanat ; les savoir-faire se transmettent à l’identique depuis des générations, garantissant la beauté préservée du village. D’ailleurs, pas un câble électrique n’est visible dans les rues. A Collonges-la-Rouge, on est soucieux des apparences. Un symbole de cet attachement à l’histoire : la halles aux grains et aux vins, parfaitement conservée depuis sa construction au XVIe siècle. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les villageois s’y donnaient rendez-vous pour acheter huiles et alcools. Son four traditionnel est encore en place et devient chaque premier dimanche d’août le cœur de la Fête du pain, au cours de laquelle les locaux et touristes viennent déguster différentes textures. Une tradition des plus chaleureuses, en somme.