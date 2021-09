Château de Turenne

Qu’il semble fier, le village de Turenne, toisant la vallée de la Dordogne depuis le promontoire rocheux sur lequel il se présente ! Il a de quoi, sans doute, lui qui possédait sa propre armée et battait sa monnaie jusqu’au XVIIIe siècle, véritable petite enclave autonome du pouvoir central. Aujourd’hui encore, cet orgueil bouillonne dans les rues où flottent ici et là des drapeaux aux couleurs du vicomté. Le passage des siècles n’a assurément pas flétri l’attachement des habitants à leur histoire, dont les vestiges les plus notables posent avec assurance devant les appareils photo des touristes. Dans le village de Turenne abondent en effet les maisons nobles et hôtels particuliers des XVe, XVIe et XVIIe siècles, repérables au loin grâce aux toits de lauze de leur guérite, la poivrière. Malgré leur charme évident, la reine incontestée du village de Turenne reste son église, Notre-Dame-et-Saint-Pantaléon. Cette ancienne collégiale de la fin du XVIe siècle a sauvé ses trésors de bien des épreuves (dont un incendie en 2017) mais son clocher pointe encore avec panache le ciel, vous invitant à lever les yeux.