Elles ont beau jouer les séductrices, les nobles maisons de la vieille ville de Tulle savent s’incliner devant la reine des lieux : la cathédrale, qui pointe son clocher à une hauteur record de plus de 75m. Erigée à partir du XIIe siècle sur les vestiges d’une ancienne abbaye, elle mit plus de deux cents ans à se construire et n’a cessé de s’embellir au fil des siècles et des restaurations, de sorte que son architecture oscille aujourd’hui entre le roman et le gothique. C’est à l’intérieur, cependant, qu’elle cache jalousement son principal atout : un vitrail, immense et splendide, coiffant avec majesté l’extrémité de la nef. D’un bleu nuit hypnotisant, il pullule de détails qui mêlent motifs anciens et lignes contemporaines. Cantatrice à ses heures, la cathédrale de Tulle dispose également d’orgues monumentales datant du XIXe siècle et classées Monument historique. Bichonnées par une association locale, ces dernières redonnent de la voix lors d’un festival qui attire chaque année plusieurs centaines de visiteurs. Preuve que la cathédrale est l’incontestable favorite de la vieille ville de Tulle.