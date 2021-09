Au pied du parc national, vous découvrez la vallée de Vio et vous parcourez ses chemins constellés de ponts, d’hospices et groupements de maisons aux toits de lauze, témoins d’un passé dédié à la retraite spirituelle et à la transhumance des troupeaux. Dans le petit village de Buerba, au pied du parc national d’Ordesa, l’électricité n’est arrivée qu’en 1989 et les savoir-faire restent artisanaux. Les greniers à grains ne sont pas rares et nombreuses sont les familles à vivre encore de la culture du seigle et de l’élevage, dans la plus pure tradition des sociétés montagnardes ancestrales. Osez contourner les sentiers balisés et vous aventurer sur les chemins excentrés, hérités des contrebandiers et maquisards de la Guerre d’Espagne. Ces derniers surent utiliser à leur profit les variations du terrain et le caractère difficilement accessible de certaines zones, comme la vallée de Bielsa, qui font aujourd’hui le bonheur des amateurs de canyoning. En 1997, l’Unesco a reconnu la valeur de ce précieux héritage en inscrivant le mont Perdu dans son registre mondial, au titre de patrimoine naturel mais aussi culturel.