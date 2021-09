Il était une fois Charles, vicomte de Noailles, à qui sa mère offrit un terrain sur l’emplacement d’un ancien couvent. Sur ce dernier, il fit construire pour sa bien-aimée Marie-Laure, un nid douillet dans lequel ils vécurent heureux, longtemps. La villa Noailles a tout du château de conte de fées, jusque dans son architecture immaculée et géométrique qui détonne avec le centre historique de Hyères qu’elle surplombe. Décrit comme « cubiste » lors de sa construction dans les Années folles, elle est surtout un manifeste du mouvement rationaliste : là, tout n’est qu’ordre et fonctionnalité, les lignes sont épurées et les salles, lumineuses. Le designer Robert Mallet-Stevens eut toute la liberté d’y exprimer son audace architecturale sur plus de 1800m², à travers quinze chambres de 15m² chacune (équipées de tout autant de salles de bain et de lignes téléphoniques), une piscine intérieure, une salle de sport, des vitres à coulisser dans les murs… et même un système d’horloges connectées. Une folie pour l’époque, et l’une des toutes premières constructions modernistes de l’Hexagone qui, aujourd’hui encore, parvient à surprendre le visiteur.