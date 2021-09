Basilique Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Sur le parvis, une impression de force et de puissance vous surprend de par l’absence de clocher et cette façade inachevée qui se dresse devant vous. Edifiée suite à la découverte par Charles II de la dépouille de Marie-Madeleine dans la grotte, la construction de la basilique s’étale sur près de 250 ans. Brusquement interrompue, observez les murs de la façade mis à nu et laissés tels quels depuis 1592. Cette durée, dont vous comprenez la valeur une fois à l’intérieur, s’explique autant par les fléaux qui touchaient l’Europe en ces temps, que par la grandeur architecturale. Une fois dans la nef, c’est vers un plafond construit à près de 30m que vous levez les yeux. Observez attentivement les détails qui pullulent autour de vous à l’image des clés de voûte ornées des blasons royaux. Admirez la finesse du travail d’ornementation des panneaux de bois vernis qui représentent des saints et des monarques. Devant l’abside corinthienne et ses colonnes de marbre superbes, retournez-vous pour contempler le plus grand monument gothique de toute la Provence.