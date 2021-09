Depuis le sommet, empruntez les sentiers et les chemins de randonnée du mont Faron, protégés du soleil par les pins d’Alep, les pins parasols et les chênes verts. Si la flore est typique de la Provence, la faune risque de vous surprendre au zoo du mont Faron, la Fauverie !



Ce centre de reproduction des grands félins a pour but de protéger les espèces en voie de disparition. En plus des lions, vous pouvez donner à manger aux lémuriens et aux ratons-laveurs, sans doute heureux de trouver un peu de réconfort au milieu de tous ces gros chats…

La balade à travers la colline continue sur un rythme détente. Des aires de jeux pour enfants et des zones de pique-nique ont été aménagées pour passer une journée tranquille sur le mont Faron.



L’été, le festival Vivement Dimanche au mont Faron propose des structures gonflables et des parcours accrobranches pour ceux qui veulent monter encore un peu plus haut. Puis il est temps de redescendre et là, place au sport ! Si le Tour a déjà fait étape ici, le mont Faron est aussi un paradis pour cycliste amateur. Des parcours fléchés vous permettent de descendre le mont en toute sécurité. Peut-être croiserez-vous en chemin les participants de la montée du mont Faron, une course à pied d’une dizaine de kilomètres, moins vertigineuse mais plus sportive que le téléphérique…