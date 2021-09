Comme une cité souterraine, la villa gallo-romaine de Montmaurin a dormi près de vingt siècles sous la campagne commingeoise avant de reparaître au grand jour. Plus de quinze années ont été nécessaires à l’archéologue Georges Fouet et son équipe pour faire le tour du site tant le domaine est vaste : sa superficie totale de plus de 18ha en fait un des sites archéologiques les plus importants de France. De quoi s’interroger sur l’identité des habitants des lieux, de toute évidence riches et puissants propriétaires terriens. En témoignent également les dizaines d’habitations ouvrières qui s’éparpillent le long des rives de la Save et laissent penser que 500 personnes étaient employées sur le site. Déambulez entre les vestiges pour découvrir les différentes professions représentées : tissage, forge, tuilerie, élevage, artisanat ou activités agricoles… La villa gallo-romaine de Montmaurin était une véritable petite ville presque autonome qui, par son exceptionnelle conservation, permet au visiteur de comprendre les savoir-faire et outils des différents corps de métier, ainsi que le quotidien des travailleurs qui vivaient alors au plus près de leurs employeurs.