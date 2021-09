Vieille ville de Toulouse

D’un côté, il y a Toulouse, la ville animée peuplée d’étudiants, cité moderne et remuante. Accessoirement, la patrie d’Airbus industries. Et qui ne cesse de se renouveler. De l’autre, il y a la « ville rose ». Une cité hors du temps, constellée de monuments magnifiques. Un centre à visiter absolument, si possible à pied, pour profiter pleinement du charme des petites rues et des places où prendre un verre. La beauté de son patrimoine et la richesse de ses musées valent qu’on s’y attarde un peu. Toulouse est d’ailleurs la ville française qui compte le plus d’hôtels particuliers Renaissance et le plus de carillons intra-muros.

Se balader dans la vieille ville, c’est donc remonter le temps. Car, en 107 av. J.-C., Toulouse est une cité romaine. Sous Auguste, vers la fin du Ier siècle av. J.-C., une ville nouvelle s’élève à l’emplacement de l’actuel centre historique de Toulouse. Plusieurs itinéraires sillonnent le vieux Toulouse. Vous avez l’embarras du choix en matière de balades.