Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand

Poursuivez la visite de la villa Arnaga dans les jardins à la française, eux aussi tout droit sortis de l'imagination d'Edmond Rostand. Conçus selon un axe de symétrie, à partir de la terrasse de la maison, ils évoquent, en miniature, les célèbres jardins du château de Versailles. Buis taillés en boule, bassin d'eau, bustes de Victor Hugo, Shakespeare et Cervantès, pergola, orangerie, parterres maîtrisés de fleurs, tout concourt à inspirer le maître des lieux et à créer une ambiance poétique. Derrière la maison, se cache un second jardin, à l'anglaise, dans une atmosphère plus intime et secrète. Cette dualité des jardins reflète la créativité de l'auteur de théâtre. Sur la relation entre l'écrivain et ses jardins, la femme d'Edmond Rostand a écrit ceci : « C'est dans ce jardin dont il connaissait chaque sentier, chaque brin d'herbe et chaque féerie, qu'il avait établi le monde de ses pensées, de ses projets et de ses espérances. » Une visite qui nous en apprend un peu plus sur le génie d'Edmond Rostand.