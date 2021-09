Qu’il semble calme, le petit village béarnais de Bellocq, avec ses maisons aux toits rouges qui paressent entre les arbres… Et pourtant, au XIIe siècle, la région était le centre d’une agitation religieuse et militaire. C’est là, précisément, que se trouvait la frontière de la vicomté de Béarn et donc là que fut construite la bastide de Bellocq. Celle-ci avait un rôle simple, qui explique son agencement : protéger les locaux d’une possible attaque venue du fleuve. La menace était prise au sérieux, à en croire l’étendue de la bastide et la rigueur qui se dégage de son organisation. En déambulant dans son enceinte, vous êtes ainsi frappé par la géométrie des allées (virant toutes à angle droit), le respect d’une égalité stricte dans la division des terres, l’insolite agencement des habitations dont les pièces s’enfilent en couloir. Tout y est si strict qu’on croirait encore entendre le pas des garnisons qui peuplaient la bastide de Bellocq lors de sa construction au XIIIe siècle, autour du château.