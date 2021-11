Le Musée International de la Parfumerie

Suivant une chronologie historique occidentale - Antiquité, Moyen Âge, périodes moderne et contemporaine, le musée est organisé en cinq parties, représentant, chacune, une période historique et des thématiques contemporaines : l’élégance et le classicisme, la magie et le dynamisme, la frivolité et l’hygiène.

Dans toutes les civilisations, les parfums ont suscité une incroyable production d’objets précieux et raffinés dans des matériaux rares : albâtre, faïence émaillée, céramique, verre, métaux ouvragés.

Au travers de collections exceptionnelles d’objets et de mises en situation des différentes techniques industrielles, le musée retrace l’histoire des parfums, mais aussi des savons, des fards et des cosmétiques, depuis quatre mille ans.

Ce musée du XXIe siècle pose un regard sur le passé, mais également sur le présent voire même la prospective si l’on pense à la section sur l’ère de la mondialisation, le marketing et la communication, et les nouveaux marchés.