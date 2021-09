A le voir ainsi, l’on pourrait croire le paysage des gorges de la Dordogne immuable ; l’illustration millénaire du triomphe de la nature. Il n’en est rien. Le chant de la rivière, qui arrivait ici pleine de bruit et de fureur, s’est tu brutalement il y a moins d’un siècle, étouffé par la main de l’homme. Entre 1932 et 1952, ce dernier a en effet érigé ici pas moins de cinq grands barrages qui ont freiné le cours de la Dordogne et provoqué la formation d’immense lacs artificiels. Dans le combat qui oppose nature et technique, l’ingéniosité humaine a remporté une manche décisive. L’illustration la plus flamboyante en est sans doute le barrage de Bort-les-Orgues. "Le géant des gorges de la Dordogne" domine tout le site du haut de ses 120m de hauteur et 8m d’épaisseur. Depuis son sommet, la vue panoramique est impressionnante, d’autant plus que le large lac-réservoir à ses pieds reflète le bleu du ciel, comme pour préserver le lien entre homme et nature.