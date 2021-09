Airbus industries, le Centre national d’études spatiales, Météo-France… Toulouse est bien la capitale française de l’aéronautique et de l’espace. Il y a une vingtaine d’années, on décide d’y implanter une Cité de l’espace.

En juin 1997, c’est l’inauguration. Dès juillet 1998 la station Mir, grandeur nature, s’installe aux abords de la 'ville rose'. Petit à petit, ce centre de culture scientifique, orienté vers l’espace et la conquête spatiale, se métamorphose pour devenir un parc spectaculaire dédié aux mystères de l’univers et à la conquête spatiale. D’ailleurs, dès 2002, une salle d’exposition permanente consacrée à Mars est créée. L’Astralia - le "6e continent" est mis en service trois ans après : il accueille le nouveau planétarium et la salle Imax. En 2014, on accentue encore le côté éducatif avec la nouvelle Coupole de l’astronome et des laboratoires éducatifs flambant neufs. Le planétarium est entièrement rénové en 2017.