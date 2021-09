Vieille ville de Nérac

A seulement 30km d’Agen, sur l’A62, l’autoroute des Deux Mers, vous décidez de quitter l’autoroute pour vous égarer dans l’arrière-pays du Lot-et-Garonne. Entre les Landes et la Gascogne, vous prenez la direction de Nérac et sa vieille ville. Cette petite commune typique du Sud-Ouest est considérée comme le cœur historique de la région. Le long de la Baïse indolente et rafraîchissante, vous découvrez une parenthèse rurale où les tuiles rouges des maisons forment un ensemble charmant. C’est sans difficulté que vous coupez le moteur pour faire mieux connaissance avec cette cité ancestrale aujourd’hui scindée en deux. Il y a d’un côté la rive droite, patrimoniale et vénérable où vous visiterez l’héritage remarquable de Nérac et il y a la rive gauche, celle de la ville contemporaine. C’est donc vers la droite que vous vous rendez, pour vous égarer dans la vieille ville et ressusciter le fantôme de la famille d’Albret.