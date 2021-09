Il suffit de lever les yeux pour comprendre la raison d’un tel calme : le village de Poudenas est surveillé, dominé à plus de 50m de hauteur par un château aux allures de forteresse imprenable. Ici résidaient les seigneurs de Poudenas depuis le XIIIe siècle. De nouveau, il s’agit de ne pas se fier aux apparences. En s’approchant, le visiteur découvre en effet un château à l’élégance toute italienne, doté de fenêtres à meneaux qui éclairent le donjon, d’un campanile que protègent des cyprès et de terrasses soutenues par des arcades. Une architecture raffinée qui lui vaut d’être inscrit au registre des Monuments historiques depuis 1984. A moins que ce ne soit en raison des odeurs qui saisissent le curieux dès le seuil. Des tilleuls, des érables, des cèdres… le parc du château de Poudenas s’étend sur 10ha et comprend plus d’une centaine d’essences végétales. Des cyprès pluriséculaires bordent les allées, parade solennelle pour les poètes et les rêveurs, capables d’apprécier le village de Poudenas à sa juste valeur : cachée.