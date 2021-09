Vieille ville de Monségur

Monségur est l'une des rares bastides de Gironde. Elle fut fondée en 1265 par les Plantagenêt, et plus précisément par Eleonore de Provence, épouse d’Henri III et reine d’Angleterre. Cette ville fortifiée bâtie en hauteur (Monségur signifie « mont de la sécurité ») se gagne par le chemin de ronde. Si les murs sont toujours présents, le chemin est aujourd’hui surtout l’occasion d’une tranquille balade ombragée. En remontant les berges du Drot, la rivière qui donne son nom à la vallée, vous arrivez à Monségur.

Le passé médiéval de la ville est encore présent à travers de nombreux vestiges. Suivez les rues et les ruelles pavées, celle du Soleil ou celle des Patriotes par exemple, pour admirer les vieilles maisons à pans de bois. A elles se sont ajoutées des habitations plus modernes. En approchant du centre, vous pourrez ainsi découvrir les belles façades typiques des constructions du XIXe siècle, preuve de l’essor, à cette époque, de la ville.