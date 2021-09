Dans la vieille ville de Libourne, le tracé des rues épouse celui de l’ancienne bastide portuaire. Ainsi, les quartiers les plus anciens sont abrités comme par une enceinte par les quais Général-d’Amade et Souchet, la rue Jules-Ferry et la rue Victor-Hugo. Suivez cette dernière : malgré son nom, elle garde précieusement quelques joyaux de l’époque médiévale, des bâtiments dont les façades sont les témoignages les plus précieux de l’allure que pouvait avoir cette fière cité commerciale dans ses jeunes années. De tels vestiges sont rares, aujourd’hui, et discrets, noyés au milieu des façades hétérogènes qui caractérisent la vieille ville de Libourne. Tel un coffret à bijoux, celle-ci brille de nombreuses architectures différentes, des bâtiments de toutes les formes, du XVIIe, du XVIIIe ou XIXe siècle, de toutes les couleurs, de toutes les hauteurs qui déchiquètent le ciel d’une ligne tremblotante. Attention toutefois à bien regarder devant vous : l’alignement des maisons au niveau de la rue réserve parfois des surprises aux rêveurs.