Et si la plus belle conquête de l’Homme n’était pas celle que l’on croit ? Cultivée depuis des siècles, la vigne donne le vin, « ce qu’il y a de plus civilisé au monde », d’après Rabelais. La région de Bordeaux, plus vaste vignoble d’appellation de France, compte des crus d’exception : merlot, sauvignon, muscadelle et, tout proche, le mythique saint-émilion…

Pour rendre hommage à ce produit noble, Bordeaux s’est dotée, en 2016, d’un monumental musée : la Cité du vin. Considéré comme un des plus beaux musées du monde, c’est incontestablement le plus bel endroit pour approfondir ses connaissances œnologiques. Au bord de la Garonne, le monument intrigue déjà par sa belle architecture signée Anouk Legendre et Nicolas Desmazières. Tout en hauteur et en finesse, sa forme ressemble à celle d’une vague surmontée d’un bouchon prêt à exploser. Entrez dans la cité comme on débouche une bouteille pour percer les mystères du vin...