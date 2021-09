Vieil Aubusson

Une escapade par Aubusson signifie nécessairement pour vous de redécouvrir la tapisserie. Comprenez bien qu’il ne s’agit pas là des tapisseries modernes, mais de ces œuvres d’art réclamant précision et technicité pour être achevées. Découvrez tout un pan de l’histoire de l’art en vous rendant à la Cité internationale de la tapisserie, un lieu où sont conservés ces siècles de savoir-faire et de traditions à travers un musée innovant. Divisés en trois espaces, les 1 200m² de muséographie vous permettent de découvrir le métier de filateurs à travers les productions, des mobiliers, des outils et des documents. La table tactile et le « serious game » sur place rendent votre visite plus interactive. Dans la « Nef des Tentures », vous êtes emporté par une scénographie libérée et intelligente qui expose comme elle sublime les 440 tapisseries de la collection. Enfin, il y a la part plus contemporaine de la Cité qui expose les créations originales d’artistes d’aujourd’hui. Du musée des Cartons de Tapisserie à la Maison du Tapissier, poursuivez votre découverte d’Aubusson dans les rues du centre-ville.