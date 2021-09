Dans les méandres de la Dordogne, avant que la rivière ne rejoigne la Garonne pour se jeter dans l’estuaire de la Gironde, se trouve un monument français de l’art pariétal. C’est la grotte de Pair-Non-Pair. Située à proximité immédiate de l’autoroute A10, cette grotte vous propose une visite exceptionnelle dans un cadre préhistorique étonnamment riche. Et pour cause, alors que vous vous enfoncez dans cette nature luxuriante, vous vous apprêtez à descendre dans l’une des plus anciennes grottes décorées au monde. Des millénaires avant que la grotte de Lascaux ne soit habitée et ornée, le site de Pair-Non-Pair et ses 60 000 ans d’occupation humaine, vous renvoie à notre ancêtre : l’homme de Néandertal. Venez admirer les œuvres et le quotidien d'un lointain parent dans les anfractuosités de la terre girondine.