Envie de pousser un peu plus loin la rencontre avec les primates ? La Vallée des singes propose aux plus de dix-huit ans une activité étonnante : passer une journée aux côtés des animaliers du parc. C'est l’occasion de découvrir l’envers du décor.



La visite commence par le bâtiment des gorilles et des chimpanzés, où vous pourrez voir comment les animaux sont soignés et observés de la façon la moins intrusive possible.

C’est ensuite l’heure du déjeuner. Accompagné par les soigneurs, vous donnerez des feuilles aux petits sakis ou des fruits aux puissants gorilles (plus de 200kg pour un mâle adulte !). Sur le terrain, les soigneurs vous apprennent les mœurs et les habitudes des petits et grands singes. Essayez de retrouver les singes hurleurs en vous fiant à leur chant plus mélodieux que leur nom ne l’indique ; ou approchez-vous des bonobos pour un moment d’émotion. Avec un patrimoine génétique à 98% similaire à celui de l’être humain, c’est sans nul doute notre plus proche cousin. Il suffit d’ailleurs de les voir jouer avec les soigneurs et les visiteurs pour s’en convaincre !