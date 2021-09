Vous êtes arrivé en gare du Montenvers, à quelque 1 913m d’altitude : tout le monde descend. Dès le quai, la vue est saisissante et prometteuse. Vous êtes entouré par les sommets des Drus, des Grandes Jorasses et de l’aiguille du Grépon, qui culminent tous à plus de 3 000m. A l’origine, la gare était construite au pied même de la mer de Glace, aujourd’hui située 200m plus bas. Un témoignage alarmant de la fonte des glaciers liée au réchauffement climatique. Malgré tout, des merveilles naturelles vous attendent non loin de la gare du Montenvers, que vous prenez le temps de découvrir comme autant d’apéritifs avant de vous attaquer à la glace même. Un détour au musée de la Faune alpine est ainsi recommandé : vous y apprendrez à reconnaître les nombreuses espèces animales qui gambadent dans la région et que vous avez peut-être aperçues au cours de votre voyage à bord du train du Montenvers. Le temps d’une pause au refuge du Montenvers, vous profitez d’une vue plongeante sur la dernière étape de votre voyage : la mer de Glace.