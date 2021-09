Aux beaux jours, la douceur du microclimat évoque la Côte d’Azur et le rivage prend des allures de Riviera. A Thonon-les-Bains ou à Excenevex, le rivage devient une plage de sable fin. Thonon-les-Bains avec son port et sa plage municipale, passe de cité thermale à station balnéaire en un éclair : embarquez sur des voiliers, cherchez le vent sur une planche à voile, dépensez-vous en canoë ou en kayak. Vous pouvez même plonger car le lac est profond : plus de 310m. Après ces émotions et efforts aquatiques, étendez-vous sur le sable blanc, fin et naturel de la plage d’Excenevex. Chaises longues et parasols lui donnent des allures de côte normande, mais au pied des Alpes. D’ailleurs, cette plage idyllique de la baie de Coudrée est un spot apprécié de planche à voile ou de kitesurf. Ceux qui n’ont pas le pied marin peuvent toujours pratiquer le cerf-volant. Ou admirer le paysage.