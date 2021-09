Gorges du pont du Diable

Au fil de votre visite (40min environ), vous découvrez des nuances variées. Elles ont pour origine les dépôts laissés par la Dranse emportant sédiments et pigments dans sa course. Un panel de bleus, de gris et d’ocre qui apparaissent au gré de la lumière et de votre attention. Le spectacle est envoûtant, mais ne vous perdez pas en contemplation. Continuez votre exploration au-dessus d’une eau turquoise pour rejoindre l’escalier qui vous ramène vers le sentier montagnard. Profitez du calme environnant et de l’ombre offerte par les hêtres pour faire une pause et vous remettre de ces émotions souterraines. L’occasion de piocher dans votre garde-manger et de goûter à l’abondance, le fromage si fruité du Chablais. Remontez jusqu’à l’entrée du site, situé au-dessus de la vallée, et contemplez cet étonnant paysage alpin. Bientôt le soleil se couche, découvrant, comme vous quelques heures plus tôt, le calme du monde souterrain.