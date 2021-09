Sept tours pour sept familles, telle est l’équation qui définit votre passage par les Tours de Merle. A vous de choisir à quelle « maison » allez-vous appartenir. Les Pesteil ? Les Noailles ? Les Confolens ? Il y a un air de Game of Thrones en ces lieux et c’est un plaisir non dissimulé que vos enfants éprouvent en participant à l’une des animations organisées sur place.

Transformés en détective privé le temps d’un jeu de piste et d’un jeu d’énigmes, petits et grands découvrent les Tours de Merle sous un angle ludique. Des jeux en équipe peuvent également vous être proposés pour pimenter vos sorties entre amis.

Assistez enfin à des spectacles où théâtre et action se mêlent pour le plaisir de tous. Rien de tel pour se croire à nouveau au temps des chevaliers.