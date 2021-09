Eglise Notre-Dame de Surgères

Entre Saintes et Niort, non loin de l’A10, arrêtez-vous à quelques kilomètres de La Rochelle, dans la petite ville de Surgères. Située au cœur de la Charente-Maritime, aux portes du parc naturel régional du Marais poitevin, Surgères vous installe dans l’ancienne province de l’Aunis. Un voyage dans le temps et l’espace que vous poursuivez vers le centre de la ville pour découvrir son monument fondateur : Notre-Dame de Surgères. Il faut vous enfoncer dans l’enceinte médiévale de la ville pour aborder ce chef-d’œuvre de l’art roman, saintongeais pour être précis. Un édifice aunisien que l’on doit à la famille Maingot qui prit en charge les travaux à la fin du XIe siècle. Détruite pendant la guerre de Cent Ans, l’église a traversé les vicissitudes du temps et vous livre la finesse de l’art roman à travers les portails aveugles et les chapiteaux sculptés. A l’ombre des hêtres voisins, dans la fraîcheur du parc, la grâce vous guide jusqu’à l’intérieur du site.