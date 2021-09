Abbaye aux Dames - la cité musicale

C’est un bel exemple de l’architecture romane saintongeaise que vous découvrez en arrivant sur le parvis de l’église. Vous êtes devant la façade occidentale de l’édifice et malgré les affres du temps et des guerres de Religion, la grâce demeure à travers cet entremêlement de frises et de voussures sculptées. Devant vous se matérialisent des agneaux, des anges et autres symboles bibliques riches de sens. Les coups de marteau des pilleurs du XVIe siècle ont beau être encore visibles, les thèmes principaux du livre sacré ont traversé les siècles. Prenez tout de même le temps d’admirer le clocher en forme de pomme de pin et les chapiteaux de son beffroi finement travaillé dans la plus pure tradition romane. Il s'agit d'une tradition que vous pouvez observer depuis les jardins des religieuses. Il ne vous reste plus qu’à passer sous ce chef-d’œuvre roman pour pénétrer dans la nef.

Autour de vous, vous frôlez des murs remontant à l’origine même de l’édifice, au XIe siècle et qui, désormais, résonnent d’une ferveur nouvelle.