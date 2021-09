Un "squelette de beffroi" pour Paul Verlaine, "une haute et maigre pyramide d’échelles en fer" au "mince profil de cheminée d’usine" pour Guy de Maupassant. C’est peu dire que lors de sa construction, pour l'Exposition universelle de 1889, la tour de M. Eiffel ne faisait pas l’unanimité ! Construite en un temps record, à peine plus de deux ans, la tour Eiffel connut pourtant un succès immédiat. Les visiteurs se pressent pour la rencontrer, et parmi eux quelques-unes des personnalités les plus en vue de l'époque, comme l'actrice Sarah Bernhardt, le prince et la princesse de Galles ou un certain William F. Cody, plus tard connu sous le nom de Buffalo Bill.

Les ascenseurs, eux-mêmes des prouesses technologiques pour l'époque, permettent de gravir sans effort la tour qui, en 1889, est avec un peu plus de 300 mètres, la plus haute tour du monde. Gustave Eiffel est à son sommet, et c’est dans son bureau du troisième étage qu’il recevra l’un des autres visionnaires de l’époque, l’américain Thomas Edison, scène aujourd'hui reconstituée à travers des mannequins de cire.