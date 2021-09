Musée du Louvre

Devant tant de trésors, vous comprenez qu’une méthode s’impose au risque de vous égarer en chemin et de ne pas profiter comme il se doit du Louvre. Suivez le guide ! Si les foules ne vous effraient pas, empruntez immédiatement la plus connue des entrées du musée : l’entrée Denon pour passer devant la Victoire de Samothrace, rencontrer la Joconde, Les Noces de Cana, Le Radeau de la Méduse, La liberté guidant le peuple… les protagonistes du musée vous donnent rendez-vous dans un prestigieux itinéraire. Pour une visite du musée plus intime, préférez l’entrée Richelieu qui vous mènera d’abord vers les sculptures françaises, vers les appartements napoléoniens et enfin vers ces antiquités orientales. Une source inépuisable de fantasmes et d’imaginaires se matérialise au fil de ce tracé. Enfin, les amateurs d’histoire préféreront l’entrée Sully pour ses collections médiévales, ses antiquités égyptiennes et bien sûr, son inévitable Vénus de Milo.