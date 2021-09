Bien que Paris possède, à elle seule, quatre arcs de triomphe, c’est bel et bien celui de la place de l’Etoile qui occupe toutes les pensées pour qui souhaite visiter la Ville Lumière. Comme la tour Eiffel ou le Louvre, ce monument érigé en 1836 est un des acteurs principaux en ce qui concerne le patrimoine français. Et pour cause, du haut de ses 50m, l’Arc de Triomphe rend un hommage grandiose aux soldats tombés pour la patrie au cours des batailles de la Révolution, de l’Empire et de la Première Guerre mondiale. Sous ces immenses murs ornés de sculptures, de bas-reliefs et de gravures, près de 2 siècles d’histoire vous contemplent. Ainsi installé au centre de la place Charles-De-Gaulle, ou place de l’Etoile comme on continue de l’appeler à Paris, vous êtes au centre de l’histoire française.