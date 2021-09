Tour du Roy

Vous voici redescendu. La ville et ses curiosités vous attendent, notamment la fameuse église monolithe souterraine. Etrange et spectaculaire, elle a été creusée dans le calcaire entre le XIe et le XIIIe siècle, et elle abrite trois immenses nefs de six travées. Son clocher s’élève à 67m de haut. Votre promenade dans le passé moyenâgeux de Saint-Emilion vous conduit ensuite aux Cordeliers. Ce monastère franciscain du XIVe siècle vous plonge alors dans un décor romantique constellé de ruines. Puis la balade dans le temps se poursuit du côté des tertres de la Cadène, de la Tente, de la porte Saint-Martin et des Vaillants. Ces ruelles typiques de la cité relient la ville haute et la ville basse. Mais Saint-Emilion, c’est aussi une région superbe, de très grands crus et quelque 800 châteaux, dont certains se visitent. La route des vins est une vraie source d’émerveillement, à l’image du château de Ferrand, tout proche, et de ses anciennes carrières abandonnées.