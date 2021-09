Bienvenue dans "un trou de verdure où chante une rivière", la Nive, et où "le soleil, de la montagne fière, luit". A croire que c’est à Cambo-les-Bains que le poète Arthur Rimbaud a puisé l’inspiration pour son "petit val qui mousse de rayons". Située dans un vallon tranquille entre les reliefs des Pyrénées et l’océan Atlantique, l’unique station thermale du Pays basque se niche harmonieusement dans la verdure de ses alentours. Elle sait bien que si l’eau soigne les corps, un paysage peut guérir les cœurs. De là son envie de plonger ses bâtiments dans un bain végétal, un parc de 12ha riche en espèces exotiques où vous suivez le parfum des fleurs pour vous guider à travers les différentes sphères thématiques : palmeraie, végétation méditerranéenne, jardins où s’abriter du soleil. Tel le dormeur du poète, vous vous reposez entre les arcs-en-ciel des pétales et vous vous dites que, vraiment, il n’y a pas qu’aux Hommes que les eaux des thermes de Cambo-les-Bains font le plus grand bien.