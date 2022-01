4 sites incontournables à visiter à Strasbourg

Construite entre 1871 et 1914 après l’annexion prussienne, la Neustadt (ville nouvelle) a permis à l’époque de tripler la superficie de Strasbourg. Le nouveau quartier, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2017, est alors considéré comme une vitrine du Reichsland Alsace-Lorraine. Les maisons de la Neustadt sont équipées d’eau courante, de réseaux d’assainissement et de gaz. Une première ! Avec son style Art Nouveau, la Maison égyptienne est une curiosité, au milieu des habitations néo-Renaissance et néo-baroque. Ne manquez pas non plus le Palais du Rhin et le Palais universitaire autour de la place de la République qui constituaient alors le nouveau centre politique et administratif de la ville.