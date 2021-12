Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

Pénétrez ensuite à l’intérieur de la cathédrale et découvrez la nef construite en deux fois, entre 1240 et 1275. La plupart des verrières sont d’origine et ont conservé l’éclat doré de leur teinte claire, la marque des maîtres-verriers strasbourgeois. Arrêtez-vous dans le bas-côté nord. Vous y trouverez les vitraux les plus anciens de la nef. Datant du début du XIIIe siècle, ils représentent une succession de rois et d’empereurs germaniques. Dirigez-vous ensuite vers la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Au fond du croisillon nord, elle abrite le tombeau de l’évêque Conrad de Lichtenberg, ainsi qu’une épitaphe de Nicolas Gerhaert de Leyde (1434) représentant un chanoine en prière devant la Vierge à l’Enfant. Toujours dans la nef, ne manquez pas la chaire de Hans Hammer, un bel exemple du style gothique tardif. Avez-vous remarqué le buffet d’orgue orné de ses curieux personnages ? Au Moyen Âge, ces mannequins articulés et doués de parole invectivaient le responsable en charge de l’office… pour le plus grand bonheur de l’assistance réunie !