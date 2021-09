Site archéologique d'Ensérune

L’oppidum d’Ensérune se situait à proximité de la Via Domitia, la route permettant de relier Rome et l’Espagne. La Méditerranée n’étant pas non plus très éloignée, il n’est pas étonnant d’imaginer les multiples influences qui se croisent ici. Au musée de l’oppidum, vous pouvez ainsi admirer le produit des fouilles, des artefacts venus de toute l’Europe : riche mobilier romain, vases ibériques et grecs, outils d’artisans…



L’oppidum d’Ensérune dispose de la plus importante collection de graffitis antiques du Midi de la France. L’été, des ateliers permettent aux plus jeunes, accompagnés de leurs parents, de s’adonner à l’art de l’écriture et du graffiti. Sur des céramiques ou des morceaux de terre cuite, il faudra d’abord essayer de comprendre les sigles tracés : signatures, symboles religieux, leçons ou simples listes de courses... Place ensuite aux travaux pratiques !

La visite continue avec un parcours balisé qui vous fait découvrir les sites "graffés" de l’oppidum, avant de rejoindre son sommet pour de nouvelles découvertes.