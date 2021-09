Parc naturel régional des monts d’Ardèche

Ensuite, cap sur le parc naturel des monts d’Ardèche. Il couvre les deux tiers du département de l’Ardèche. C’est un terrain de jeu et de découvertes idéal pour les passionnés de randonnée, d’itinérance et d’activités proches de la nature. Plus de 4 300km de sentiers de randonnée sillonnent le parc. Sans oublier les 16 sentiers d’interprétation et 28 "maisons" et musées thématiques, le tout sur les six territoires qui composent le parc des monts d’Ardèche : la Cévenne méridionale, la Haute-Cévenne, les Sucs, les Boutières, le plateau de Vernoux et le Piémont cévenol. La Cévenne méridionale est principalement couverte de moyennes montagnes arides. La Haute-Cévenne est le pays sauvage des jeunes volcans d’Ardèche. Vers les Sucs et le mont Gerbier-de-Jonc, la nature est encore préservée. Du côté des Boutières, la balade vous mène au cœur de montagnes et vallées envoûtantes. Dans le Piémont cévenol et sur le plateau de Vernoux, enivrez-vous de beauté grandeur nature.