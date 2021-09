Grand site Aven d'Orgnac - Cité de la Préhistoire

Certains ne remontent pas. Ils restent un peu pour se frotter à la via ferrata installée au cœur de l’aven d’Orgnac. Trois heures d’efforts et de sensations fortes le long des plafonds : féerique et vertigineux ! Les autres s’engouffrent dans la cité de la Préhistoire, car ce musée ludique et interactif retrace 350 000 ans d’histoire, du Paléolithique ancien aux premiers Gaulois. On y met intelligemment en valeur le patrimoine préhistorique de l’Ardèche et du nord du Gard. Et on se fait une idée de la vie quotidienne au temps des Prénéandertaliens, de l’homme de Néandertal, de l’Homo sapiens… D’autant que les collections d’objets sont réellement exceptionnelles. Une visite passionnante agrémentée d’animations diverses. Une escapade à combiner avec la découverte des alentours. Un sentier facile sillonne les bois d’Orgnac. Cette balade d’une heure environ vous permet d’apprécier la richesse du patrimoine naturel ardéchois et de vous oxygéner.